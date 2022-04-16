У Чугуїв на Харківщині почали повертатися місцеві, які виїхали в лютому

Через атаки окупантів з перших днів повномасштабної війни потерпав Чугуїв. В лютому українці мусили тікати з міста, однак зараз повертаються.

Російські загарбники зруйнували або пошкодили у населеному пункті понад 40 багатоповерхівок і понад 300 будинків. Про це розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, окупанти знищили в місті заклади освіти, культури, мости, а також – пошкодили дамбу на Печенізькому водосховищі.

Яка ситуація у Чугуївському районі

У Чугуївському районі комунальники відновили для тисячі людей електропостачання (зокрема в Малинівці) та газопостачання (у Кам'яній Ярузі). Деякі населені пункти регіону, як зауважив Синєгубов, наразі забезпечують генераторами.

Українці повертаються у Чугуївський район / Фото з телеграму Олега Синєгубова

Для відбудови району настрій – бойовий

Десятки тонн вантажів із харчами та речами найпершої потреби доставили у гуманітарний хаб.

"Попереду ще дуже багато викликів, але настрій бойовий, разом – відбудуємо", – наголосив очільник ОВА.

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