Давайте без усякої паніки, – Терехов висловився щодо загострення на Донбасі

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до представників місцевої влади щодо ситуації із загостренням конфлікту на Донбасі. Він закликав зберігати спокій, оскільки в місті є "інші нагальні потреби, окрім переживання".

Він цю заяву зробив на засіданні міських комунальних підприємств 22 лютого. Мер розповів, як місто має жити надалі.

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Закликав займатися своєю справою

Терехов зауважив, що основною ціллю місцевої влади наразі є забезпечення безперебійної життєдіяльності міста. Тому комунальники мають зосередитися на цьому.

Давайте без усякої паніки спокійно робити свою справу. Там розберуться без нас,

– заявив очільник Харкова.

Раніше він вже висловлювався щодо цього. Зокрема, Терехов акцентував на тому, що в умовах військової агресії всі політсили мають забути про розбіжності своїх поглядів.

Чому почався новий виток загострення

Збройні сили України готові протистояти будь-якій агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого висловився про своє визнання легітимності так званих "республік" бойовиків на Донбасі. Після цього він наголосив на тому, що Україна має "припинити збройну агресію". Слід зауважити, що обстріли організовують саме російські найманці, які не припиняють вбивати українських військових.

Світ засудив "визнання" Путіна й наразі щодо цього вже висловилися лідери усіх країн-партнерів України. Разом із цим, президент Росії наказав ввести війська на окуповані території, бо нібито вважає це "захистом населення".

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