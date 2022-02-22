Он это заявление сделал на заседании городских коммунальных предприятий 22 января. Мэр рассказал, как город должен жить в дальнейшем.

Заметьте Станем стеной на защиту Харькова, – Игорь Терехов о вероятном военном нападении России

Призвал заниматься своим делом

Терехов отметил, что самой основной целью местных властей сейчас является обеспечение бесперебойной жизнедеятельности города. Поэтому коммунальщики должны сосредоточиться на этом.

Давайте без всякой паники спокойно делать свое дело. Там разберутся без нас,

– заявил глава Харькова.

Ранее он уже высказывался на этот счет. В частности, Терехов акцентировал на том, что в условиях военной агрессии все политсилы должны забыть о расхождении своих взглядов.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять любой агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Почему начался новый виток обострения

Президент России Владимир Путин 21 февраля высказался о своем признании легитимности так называемых "республик" боевиков на Донбассе. После этого он отметил, что Украина должна "прекратить вооруженную агрессию". Следует отметить, что обстрелы организуют именно российские наемники, которые не прекращают убивать украинских военных.

Мир осудил "признание" Путина и сейчас на этот счет уже высказались лидеры всех стран-партнеров Украины. Вместе с этим, президент России приказал ввести войска на оккупированные территории, потому что якобы считает это "защитой населения".

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