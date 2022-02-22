Постійне відкриття вогню військами окупанта призводить до жахливих наслідків для цивільного населення, повідомляє 24 канал. Люди залишаються без даху над головою.

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Бойовики знищили житловий будинок у Водяному

Водяне, що на лінії зіткнення, неподалік від Маріуполя, російські найманці обстріляли зі застосуванням артилерії калібру 122 міліметри приблизно о 12:30. Ворожий вогонь там повністю зруйнував житловий будинок та господарські прибудови.



Зруйнований будинок у Водяному / Фото ЗСУ для 24 каналу



Наслідки обстрілу Водяного / Фото ЗСУ для 24 каналу

Атаки окупантів на Новогнатівку

У Новогнатівці бойовики відкривали вогонь з артилерії калібру 122 міліметри та 120-міліметрових мінометів. Окупанти гатили понад годину – з 10:30 по 11:45.

У результаті зруйнований житловий будинок, на городі утворилися вирви. Мешканці дому оперативно виїхали звідти.

Наслідки обстрілів Новогнатівки: Фото ЗСУ для 24 каналу

Знову постраждало Щастя

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив у фейсбуці, що бойовики 22 лютого знову відкривали вогонь по Щасті. Загалом обстріли протягом останньої доби там не припиняються.



Російські найманці продовжують обстрілювати Щастя / Фото Сергія Гайдая

На вулиці Донецькій, 20 окупанти влучили у житловий будинок. На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути. Крім того, пошкоджень зазнали вікна будинку на вулиці Гагаріна.

Водночас електропостачання у Щасті вдалося відновити.



У будинках вибивають вікна / Фото Сергія Гайдая

Попередні обстріли бойовиками Щастя: що відомо

Бойовики 21 лютого обстріляли Щастя та Врубівку, що на Луганщині. Російські окупанти 4 рази влучили у водозабір, обстріляли район розподільних електромереж.

Внаслідок обстрілів російських найманців роботу Луганської теплоелектростанції зупинили. Прифронтове місто Щастя залишилося без електро-, водо- і теплопостачання.

Сергій Гайдай ввечері 21 грудня оперативно скликав позачергове засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Під час нього обстріл Щастя та пошкодження Луганської ТЕС запропонували визнати надзвичайною ситуацією державного рівня.

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