Вперше з початку війни: у Харкові зафіксували влучання FPV-дрона на оптоволокні
- Російські війська вперше застосували FPV-дрон на оптоволокні для атаки на Харків.
- Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину.
У середу, 25 лютого, російські війська атакували Харків FPV-дроном на оптоволокні. Цей удар став першим зафіксованим випадком застосування безпілотника такого типу в місті.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Чим Росія атакувала Харків?
За даними правоохоронців, близько 15:00 російські військові порушили закони та звичаї війни й застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні по території Київського району Харкова.
Ворожий дрон влучив у дерево.
У прокуратурі наголосили, що ця атака є першим зафіксованим випадком застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Наразі правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (частина 1 статті 438 КК України).
Ситуацію також прокоментував радник міністра оборони України з технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш". За його словами, йдеться про реальні загрози й Україні доведеться шукати технологічне рішення.
Виявлення на основі РЕР тут не спрацює, допоможуть РЛС, але в разі низького польоту ФПВ і вони не є панацеєю. Акустика? Можливо,
– написав "Флеш".
Ворог продовжує бити по Україні: останні новини
Минулої ночі росіяни запустили 115 ударних дронів з російського Брянська, Курська та тимчасово окупованої території Донецької області. Силам ППО вдалось знешкодити 95 ворожих повітряних цілей противника.
24 лютого російські війська вдарили по газовидобувних потужностях групи "Нафтогаз" – під атакою опинився об’єкт у Харківській області. Ударів завдали безпілотниками, роботу підприємства наразі призупинено.
Днем раніше, 23 лютого, ворог бив по Запоріжжю. П'ятеро людей, серед них дитина, поранені. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджений багатоквартирний будинок.