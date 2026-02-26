Вперше з початку війни: у Харкові зафіксували влучання FPV-дрона на оптоволокні

У середу, 25 лютого, російські війська атакували Харків FPV-дроном на оптоволокні. Цей удар став першим зафіксованим випадком застосування безпілотника такого типу в місті.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Чим Росія атакувала Харків?

За даними правоохоронців, близько 15:00 російські військові порушили закони та звичаї війни й застосували FPV-дрон 13 дюймів на оптоволокні по території Київського району Харкова.

Ворожий дрон влучив у дерево.

У прокуратурі наголосили, що ця атака є першим зафіксованим випадком застосування FPV-дрона на оптоволокні по Харкову від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Наразі правоохоронці вже розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (частина 1 статті 438 КК України).

Ситуацію також прокоментував радник міністра оборони України з технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш". За його словами, йдеться про реальні загрози й Україні доведеться шукати технологічне рішення.

Виявлення на основі РЕР тут не спрацює, допоможуть РЛС, але в разі низького польоту ФПВ і вони не є панацеєю. Акустика? Можливо,

– написав "Флеш".

