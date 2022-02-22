ДТП із кортежем Ярославського: за загибель людини заплатить страхова компанія

Страхова компанія виплатить гроші за смертельну автопригоду біля Харкова. Мовиться про загибель пішохода після зіткнення з авто кортежу Олександра Ярославського.

Про це повідомили на сайті бізнес-групи DCH, засновником якої є бізнесмен Олександр Ярославський. За інформацією представників компанії, страхову виплату за договором готова виплатити "Інго".

До теми Бізнесмен Олександр Ярославський оприлюднив офіційну заяву до правоохоронців

Що відомо про виплату

Автомобіль з номерами 0018, які знайшли на місці смертельної ДТП в Чугуєві, належав групі компаній DCH. Машина застрахована в "Інго" за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (автоцивілка).

Із посиланням на Національну поліцію України, представники DCH зазначили, що автопригода на Харківщині є страховим випадком. Відтак, страхова компанія готова виплатити повну суму постраждалим.

Страхова компанія "Інго" зареєструвала справу щодо "Ризику смерті людини в ДТП" та готова в повному об'ємі здійснити страхову виплату всім, хто має на це право,

– наголосили в DCH.

Судовий позов

Раніше ексдружина загиблого в ДТП з кортежем Ярославського звернулася за допомогою до адвоката. Жінка зібралася судитися з винуватцями автопригоди на користь сина, який залишився без батька.

Попри різну інформацію щодо особи пішохода, адвокат постраждалої переконує, що він спілкувався з 8-річним хлопчиком та сплачував аліменти. Відтак, сторона вимагає компенсації та притягнення винних до відповідальності.

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