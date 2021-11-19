ДТП з мажором на Infiniti: мати підлітка каже, що не давала йому керувати своїм авто

Мати 16-річного підлітка, який був за кермом Infiniti під час смертельної автотрощі у Харкові, дала інтерв'ю з Німеччини. Жінка запевняє, що ніколи не дозволяла сину керувати своєю машиною.

Марина Дегтяр вийшла на відеозв'язок з Німеччини, куди поїхала ще до резонансної ДТП. Фрагмент інтерв'ю показали в шоу "Говорить Україна".

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Жінка каже, що ключі та документи на машину забрала з собою

Жінка запевнила, що ніколи не передавала права керувати своєю автівкою 16-річному Миколі. Ба більше, вона розповіла, що начебто забрала другий комплект ключі та документи на машину з собою за кордону. Це сталось після того, як раніше її сина впіймали за кермом.

Дегтяр сказала, що перед поїздкою купила вживаний автомобіль та віддала його на техобслуговування.

Це машина сім'ї, яка оформлена на моє ім'я. До цього у мене була машина, але вона застаріла і постійно ламалася, її продали та купили іншу,

– розповіла мати підозрюваного.

Жінка принесла співчуття сім'ї загиблого водія. Щодо покарання, яке має понести її син, Дегтяр відповіла, що закон має бути однаковий для всіх. Мати заперечила, що родина пропонує гроші, аби зам'яти справу: мовляв, Микола перебуває в СІЗО без жодних поблажок.

Жінка каже, що не може передати сину навіть кросівки

Я не можу передати йому навіть кросівки, бо не приймають. Поблажок для нього ніхто не робить,

– стверджує Дегтяр.

Зазначимо, що батьків Миколи можуть притягнути до кримінальної відповідальності, справу проти них вже порушили. Провадження відкрили за допуск до керування транспортними засобами людей, які не мають на це право та невиконання батьками їх обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки

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