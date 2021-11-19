Марина Дегтярь вышла на видеосвязь из Германии, куда уехала еще до резонансного ДТП. Фрагмент интервью показали в шоу "Говорит Украина".

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Женщина говорит, что ключи и документы на машину увезла с собой

Женщина заверила, что никогда не передавала права управлять своим автомобилем 16-летнему Николаю. Более того, она рассказала, что якобы забрала второй комплект ключей и документы на машину с собой за границу. Это произошло после того, как ранее ее сына поймали за рулем.

Дегтярь сказала, что перед поездкой купила подержанный автомобиль и отдала его на техобслуживание.

Это машина семьи, которая оформлена на мое имя. До этого у меня была машина, но она устарела и постоянно ломалась, ее продали и купили другую,

– рассказала мать подозреваемого.

Женщина принесла соболезнования семье погибшего водителя. Относительно наказания, которое должен понести ее сын, Дегтярь ответила, что закон должен быть одинаков для всех. Мать возразила, что семья предлагает деньги, чтобы замять дело: мол, Николай находится в СИЗО без поблажек.

Женщина говорит, что не может передать сыну даже кроссовки

Я не могу передать ему даже кроссовки, потому что не принимают. Снисхождения для него никто не делает,

– утверждает Дегтярь.

Отметим, что родителей Николая могут привлечь к уголовной ответственности, дело против них уже возбуждено. Производство открыли за допуск к управлению транспортными средствами людей, которые не имеют на это право и невыполнение родителями их обязанностей, что повлекло тяжкие последствия.

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