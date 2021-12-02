Дуже непрості люди: бізнесмен розповів про сім'ю мажора, який спричинив ДТП у Харкові

Бізнесмен і меценат Юрій Сапронов розповів нові деталі про сім'ю 16-річного мажора, який 26 жовтня скоїв смертельну ДТП у Харкові. За його словами, батьки хлопця зовсім не "прості люди".

Через це, думку підприємця, хлопець і справді міг уникнути відповідальності. Бізнесмен про це говорив із журналістами в інтерв’ю, що вийшло 2 грудня.

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Чим насправді займаються його батьки

Раніше не раз повідомляли про те, що батько ймовірного винуватця аварії працює на Центральному ринку Харкова. Проте Сапронов зазначив, що той не звичайний м'ясник.

Матір хлопця теж згадали, адже, за словами підприємця, її професію також не можна назвати "звичайною". За даними Obozrevatel Жінка до трагедії поїхала в Німеччину на заробітки. Вона не говорила у своїх коментарях ЗМІ про роботу і чим займалася раніше та назвала себе домогосподаркою.

З чоловіком вони живуть окремо, але дітей виховують разом. Окрім Миколи, у них також є ще двоє молодших синів.

Це дуже непрості люди. Не будь-який м'ясник центрального ринку міг зайти до покійного Геннадія Кернеса. А мама... Це багато років колекторська фірма. Ви знаєте, що таке вибивання боргів. Це означає, що всіх силовиків добре знає багато років,

– пояснив бізнесмен.

За його словами, саме через це була велика загроза того, що юнак уникне правосуддя. Адже він міг потрапити під так звану амністію з нагоди 30-річчя Незалежності України, бо є неповнолітнім.

Тепер потрібно домогтися іншого

Меценат зазначив, що наразі вже впевнений – хлопець точно отримає ув'язнення. Проте тепер потрібно вже домагатися покарання для його батьків. Мовляв, такого в Україні ще не було, тому потрібно створити цей прецедент у Харкові.

На думку, Сапронова, це вдасться. Проте найімовірніше, буде лише умовне покарання, якого буде достатньо. "Інші мами з татами почнуть думати", – резюмував підприємець.

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