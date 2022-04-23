Двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні на Харківщині: розпочато розслідування
23 квітня 2022 , 23:42
Джерело:телеграм Офісу генпрокурора
На Харківщині 23 квітня двоє чоловіків, рухаючись на автомобілі, підірвалися на міні. Її залишили російські окупанти.
Обоє чоловіків загинули на місці. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
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Інцидент трапився на дорозі поблизу села Чорноглазівка Богодухівського району.
Харківська обласна прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.Зверніть увагу! Якщо ви стали свідком воєнного злочину Росії, фіксуйте та надсилайте докази за посиланням.