Ексзаступника начальника Харківської митниці підозрюють у махінації на понад 800 тисяч гривень

Правоохоронці оголосили підозру ексзаступнику керівника митниці на Харківщині в заволодінні грошима. У схемі йому допомагали ще двоє осіб.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора 21 лютого. Відомо, що троє фігурантів справи заволоділи бюджетними грошима, які виділили на ремонт штрафмайданчика.

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Корупційна схема

За версією слідчих, Харківська митниця у 2019 році уклала договір з приватним підприємством. Підрядник мав відремонтувати майданчик для зберігання затриманих на кордоні авто.



У справі фігурують троє осіб з Харківщини / Фото Офісу генпрокурора

Ексзаступник керівника митниці в Харківській області використав своє службове становище для заволодіння грошима. Мовиться про частину грошей, котрі виплатили за ремонт, якого не було.



Оборудку вирішили зробити на ремонті штрафмайданчика / Фото Офісу генпрокурора

Посадовець підробив необхідні документи, у цьому йому допомагав директор компанії та спільник, який мав наглядати за виконанням ремонтних робіт. Унаслідок таких дій бюджет втратив 800 тисяч гривень.

Розслідування справи триває. Обставини події встановлюють працівники Державного бюро розслідувань.

Вирок Сисі

Нещодавно ВАКС ухвалив вирок ексочільнику Гутянського лісового господарства на Харківщині Віктору Сисі. Його визнали винним у корупції через пропозицію хабаря детективу НАБУ.

За вчинене, йому призначили 5 років та 6 місяців за ґратами з конфіскацією частини майна. Раніше за махінації з вирубкою лісу в Харківській області його насварив Володимир Зеленський.

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