Вирок ухвалила колегія суддів ВАКС 17 лютого. За пропозицію хабаря детективу НАБУ йому призначили 5 років та 6 місяців за ґратами з конфіскацією частини майна.

До теми Директора лісгоспу, який пропонував 100 тисяч доларів детективу НАБУ заарештували

Подробиці справи

Наприкінці жовтня 2019 року Віктора Сису спіймали на корупції. Він пропонував детективу Національного антикорупційного бюро 100 тисяч доларів за закриття кримінального провадження щодо службовців Гутянського лісгоспу.

Працівників державного підприємства викрили на відчуженні значних обсягів деревини. Лісоматеріали вони продавали за заниженими цінами підконтрольним лісгоспу підприємствам.



Екскерівника лісгоспу визнали винним у корупції / Фото з фейсбуку ДП "Гутянське лісове господарство"

За версією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, суд вислухав доводи усіх сторін. Відтак ексдиректора лісгоспу визнав винним та призначив покарання.

Водночас підсудного залишили на волі під заставу до набрання вироком суду законної сили. Віктор Сиса ще може подати апеляцію.

Що відомо про справу

30 жовтня працівники НАБУ затримали Віктора Сису. Його взяли під варту на 60 діб з можливістю застави в розмірі 4,9 мільйона гривень.

Родичка екскерівника лісгоспу переконувала, що сумка зі 100 тисячами доларів в авто чоловіка належить їй. Однак слідчі не повірили жінці.

Харківський посадовець Віктор Сиса став відомий після дзвінка Володимира Зеленського у липні 2019 року. Президент зателефонував йому особисто й висварив за незаконні вирубки на Харківщині.

Дивіться відео, як Зеленський сварив Сису: