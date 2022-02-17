Приговор вынесла коллегия судей ВАКС 17 февраля. За предложение взятки детективу НАБУ ему назначили 5 лет и 6 месяцев за решеткой с конфискацией части имущества.

К теме Директора лесхоза, который предлагал 100 тысяч долларов детективу НАБУ, арестовали

Подробности дела

В конце октября 2019 года Виктора Сысу поймали на коррупции. Он предлагал детективу Национального антикоррупционного бюро 100 тысяч долларов за закрытие уголовного производства в отношении служащих гутянского лесхоза.

Работников государственного предприятия уличили в отчуждении значительных объемов древесины. Лесоматериалы они продавали по заниженным ценам подконтрольным лесхозу предприятиям.



Бывшего руководителя лесхоза признали виновным в коррупции / Фото из Фейсбука ГП "Гутянское лесное хозяйство"

По версии Специализированной антикоррупционной прокуратуры, суд выслушал доводы всех сторон. Поэтому бывшего директора лесхоза признал виновным и назначил наказание.

В то же время подсудимого оставили на свободе под залог до вступления приговора суда в законную силу. Виктор Сиса еще может подать апелляцию.

Что известно о деле

30 октября работники НАБУ задержали Виктора Сысу. Его взяли под стражу на 60 суток с возможностью залога в размере 4,9 миллиона гривен.

Родственница экс-руководителя лесхоза убеждала, что сумка со 100 тысячами долларов в авто мужа принадлежит ей. Однако следователи не поверили женщине.

Харьковский чиновник Виктор Сиса стал известен после звонка Владимира Зеленского в июле 2019 года. Президент позвонил ему лично и отругал за незаконные вырубки на Харьковщине.

Смотрите видео, как Зеленский ругал Сису: