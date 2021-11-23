Фейсбук-агітація: кандидати в мери Харкова витратили на дочасну рекламу близько 2 мільйонів

Передвиборча агітація кандидатів на почаду харківського мера розпочалась задовго до офіційного старту. Тільки за 3 місяці до початку виборчої кампанії кандидати витратили близько 1,8 мільйона гривень у фейсбуці.

Цікаво, що протягом офіційної передвиборчої кампанії на онлайн-агітацію кандидати витратили лише 833 тисячі гривень.

Зверніть увагу Терехов більше за всіх разом взятих: скільки витратили кандидати виборів мера Харкова

Дочасна агітація

6 кандидатів у мери Харкова розпочали рекламну активність ще до старту виборчої кампанії. Найбільше коштів на дочасну агітацію витратив Ігор Терехов.

Сума складає близько 740 тисяч гривень. Серед лідерів також Михайло Добкін, який витратив 650 тисяч гривень та Аліна Мустафаєва – близько 378 тисяч гривень.



Кошти, витрачені на дочасну агітацію / Фото "Опори"

Офіційна агітація

Після офіційного старту виборчої кампанії у Харкові до агітації долучилися ще двоє кандидатів — Денис Ярославський та Володимир Плетньов. Найактивнішими учасниками агітаційної кампанії у Facebook виявилися:

Костянтин Немічев – 198 рекламних дописів за понад 261 тисячу гривень;

Михайло Добкін – 113 рекламних повідомлень загальною вартістю 161 тисяча гривень;

Аліна Мустафаєва – 124 рекламні оголошення за 118 тисяч гривень.

Найменше на рекламу витратили Сергій Ряполов та Денис Ярославський – до 12,5 тисяч гривень.



Сума витрачених коштів на час офіційної виборчої кампанії / Фото "Опори"