Интересно, что в течение официальной предвыборной кампании на онлайн-агитацию кандидаты потратили всего 833 тысячи гривен.

Обратите внимание Терехов больше всех вместе взятых: сколько потратили кандидаты выборов мэра Харькова

Досрочная агитация

6 кандидатов в мэры Харькова приступили к рекламной активности еще до старта избирательной кампании. Больше всего средств на досрочную агитацию потратил Игорь Терехов.

Сумма составляет около 740 тысяч гривен. Среди лидеров также Михаил Добкин, потративший 650 тысяч гривен и Алина Мустафаева – около 378 тысяч гривен.



Средства, потраченные на досрочную агитацию / Фото "Опоры"

Официальная агитация

После официального старта избирательной кампании в Харькове к агитации присоединились еще два кандидата – Денис Ярославский и Владимир Плетнев. Самыми активными участниками агитационной кампании в Facebook оказались:

Константин Немичев – 198 рекламных сообщений за свыше 261 тысячи гривен;

Михаил Добкин – 113 рекламных сообщений, общей стоимостью 161 тысяча гривен;

Алина Мустафаева – 124 рекламных объявления за 118 тысяч гривен.

Меньше всего на рекламу потратили Сергей Ряполов и Денис Ярославский – до 12,5 тысячи гривен.



Сумма пораченных средств на время официальной избирательной кампании / Фото "Опоры"