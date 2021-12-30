Грала котом у футбол: на Харківщині суд відпустив скандальну 9-класницю

Школярку, яка копала беззахисного кота в Печенігах Харківської області, відпустили без покарання. Раніше дівчину вже ставили на облік у поліції.

Відомо, що 15-річна дівчина прийшла на судове засідання з матір'ю. Суд заслухав усі сторони та ухвалив дуже лояльне рішення.

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Суд відпустив школярку

Шкуродерку трохи насварили і пробачили. Водночас зобов'язали соціальні служби слідкувати за ситуацією в сім'ї та звітувати, якщо вона знову вчинить наругу над твариною.

Ще до судового розгляду, коли ситуація набрала розголосу, дівчина публічно вибачилася за свої дії. Вона записала та опублікувала відповідний ролик, у якому зачитала звернення з помилками.

Жорстоке поводження з твариною

Про скандал у Харківській області стало відомо 26 грудня. Соцмережами почали поширювати відеоролик, на якому дівчина копає ногами кота.

Відео знущання з тварини не рекомендоване до перегляду неповнолітнім та людям з нестійкою психікою. Переглянути його можна за посиланням.

Злякана тварина відлетіла на кілька метрів та вдарилася об бетонну стіну. Головна фігурантка події і операторка під час цього гучно сміялися і були нетверезими.

Уже в поліції школярка не могла пояснити свої дії. На щастя, кіт вижив та втік від дівчини.

За фактом жорстокого поводження з тваринами поліцейські відкрили кримінальне провадження. Стаття передбачає відповідальність у вигляді ув'язнення від 5 до 8 років.

У коментарі журналістам після судового засідання речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що досудове розслідування по справі триває. Дівчині інкримінують жорстоке поводження з твариною.

Моторошні випадки знущання з тварин

На жаль, ситуації, у яких тварини страждають від дій людей досить часті в Україні. Зокрема у Києві шкуродер викинув з вікна маленьких цуценят.

Тільця тварин згодом знайшли мешканці спального району. Сусідів це не здивувало, оскільки жорстокий чоловік зловживає алкоголем і тримає собаку, яка постійно народжує песиків.



Київська тату-студія оскандалилася через знущання зі свині / Фото Підрозділу взаємодії патрульної поліції з громадськістю

Окрім цього, скандал виник у Києві з працівниками місцевого тату-салону. Вони вирішили підвищити впізнаваність закладу й запустили в соцмережах фейк про те, що набили татуювання свині.

На місце одразу виїхали правоохоронці, які з'ясували, що тварина в порядку і її одразу забрав власник після фотосесії. Однак, згідно зі законодавством, під визначення жорстокого поводження з тваринами підпадають і відеоматеріали із закликами до таких дій.