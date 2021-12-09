Поліцейські пообіцяли, що ретельно розслідуватимуть справу і притягунуть тату-майстрів до відповідальності, якщо їх провину доведуть.

До теми Київська тату-студія вирішила хайпонути та нібито набила велике тату на спині живої свині



Київська тату-студія втрапила у скандал через знущання над свинею / Фото Підрозділу взаємодії патрульної поліції з громадськістю

Що загрожує хайпожерам

У поліції Києва розповіли, що одразу виїхали на перевірку до згаданого салону, щойно отримали повідомлення про жорстоке поводження із твариною.

Інформацію про інцидент вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Причетним до знущань над свинею загрожує обмеження волі на 1 – 3 роки або позбавлення волі на 2 – 3 роки з конфіскацією тварини.



Співробітники тату-салону хизувалися фото зі свинею у соцмережах / Фото Підрозділу взаємодії патрульної поліції з громадськістю



Тату-майстри нібито планували набити на спині тварини "куполи" / Фото Підрозділу взаємодії патрульної поліції з громадськістю

Що вважається жорстоким поводженням з тваринами

Згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України, під таку категорію підпадає:

пропаганда, публічні заклики до вчинення дій, що мають ознаки жорстокого поводження з тваринами;

поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій, з метою створення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції;

збут чи поширення такої продукції з метою пропаганди жорстокого поводження з тваринами.

Зверніть увагу! Максимальне покарання, передбачене цією статтею, – це ув'язнення на 5 – 8 років з конфіскацією тварини.

Все заради хайпу

Зоозахисники з'ясували, що колектив тату-салону нібито не робив свині жодного тату, а лише інсценував це заради скандальних кадрів. Тварину їм у студію доставив її власник, а потім забрав назад.

Текст публікації Підрозділу взаємодії патрульної поліції з громадськістю:

Межу між хайпом і Кримінальним кодексом днями шукала команда одного зі столичних тату-салонів. Згідно із законом, ми відреагували на заяву про можливе жорстоке поводження з твариною. Попереду – розслідування, яке встановить всі обставини та з'ясує, чи винні співробітники салону в порушенні законодавства.