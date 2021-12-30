Известно, что 15-летняя девушка пришла на судебное заседание с матерью. Суд заслушал все стороны и принял очень лояльное решение.

К теме Била ногами и смеялась: в Харькове нетрезвая школьница играла котом в футбол

Суд отпустил школьницу

Живодерку немного отругали и простили. В то же время обязали социальные службы следить за ситуацией в семье и отчитываться, если она снова совершит надругательство над животным.

Еще до судебного разбирательства, когда ситуация получила огласку, девушка публично извинилась за свои действия. Она записала и опубликовала соответствующий ролик, в котором зачитала обращение с ошибками.

Жестокое обращение с животным

О скандале в Харьковской области стало известно 26 декабря. Соцсетями начали распространять видеоролик, на котором девушка копает ногами кота.

Обратите внимание! Видео издевательства над животным не рекомендовано к просмотру несовершеннолетним и людям с неустойчивой психикой. Однако просмотреть его можно по ссылке.

Испуганное животное отлетело на несколько метров и ударилось о бетонную стену. Главная фигурантка происшествия и операторша во время этого громко смеялись и были нетрезвыми.

Уже в полиции школьница не могла объяснить свои действия. К счастью, кот выжил и убежал от девушки.

Справка. По факту жестокого обращения с животными полицейские открыли уголовное производство. Статья предусматривает ответственность в виде заключения от 5 до 8 лет.

Жуткие случаи издевательства над животными

К сожалению, ситуации, в которых животные страдают от действий людей довольно часты в Украине. В частности в Киеве живодер выбросил из окна маленьких щенков.

Тельца животных впоследствии нашли жители спального района. Соседей это не удивило, поскольку жестокий мужчина злоупотребляет алкоголем и держит собаку, которая постоянно рожает песиков.



Киевская тату-студия оскандалилась из-за издевательств над свиньей / Фото подразделения взаимодействия патрульной полиции с общественностью

Кроме этого, скандал возник в Киеве с работниками местного тату-салона. Они решили повысить узнаваемость заведения и запустили в соцсетях фейк о том, что набили татуировки свиньи.

На место сразу выехали правоохранители, которые выяснили, что животное в порядке, и его сразу забрал владелец после фотосессии. Однако, согласно законодательству, под определение жестокого обращения с животными подпадают и видеоматериалы с призывами к таким действиям.