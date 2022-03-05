Харків обстрілювали усю ніч: 40 будинків спалахнули після бомбардувань

Ворог не припиняв бомбардувати Харків всю ніч. Найбільше постраждали саме житлові райони – Салтівка, ХТЗ, Холодна гора та центр. Після бомбардувань загорілись 40 житлових будинків.

У ДСНС кажуть, що численні пожежі гасили 200 рятувальників та 40 одиниць техніки. Наразі невідомі дані про постраждалих та жертв.

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Рятувальники продовжують розбирати завали

Продовжують рятувальники розбирати завали. З-під руїн витягують поранених та загиблих. Піротехнічні підрозділи знешкоджують артилерійські боєприпаси, що не розірвались.

На відео, які публікують в сомережах, видно, що снаряди потрапляють безпосередньо у житлові будинки. Багатоповерхівки – у диму та полум'ї.

У місті діє комендантська година

Правоохоронці закликають населення дотримуватися правил безпеки: у разі повітряної тривоги відразу сховатися в укритті або залишатися у власній оселі і обов’язково відійти від вікон.

У вечірній час та протягом комендантської години містян просять не вмикати світло в приміщеннях, щоб не привертати уваги ворожої артилерії та авіації. При собі постійно треба тримати документи, предмети першої необхідності.

Дивіться відео моторошного обстрілу Харкова та його наслідків:

Дивіться фото з вранішнього Харкова / Фото Нацполіції та з соцмереж:

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