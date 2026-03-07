Харків потрапив під удари балістики: ракета влучила у багатоповерхівку, є значні руйнування

Спершу БпЛА, а потім і балістику застосувала Росія проти Харкова. Серія гучних вибухів прогриміла у місті.

Щодо наслідків інформацію надав міський голова Ігор Терехов. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Що відомо про атаку на Харків 7 березня та її наслідки?

У Харкові вночі 7 березня прогриміла серія вибухів, місто опинилося під атакою балістики та БпЛА. Унаслідок ударів російських ракет у Київському районі є значні руйнування.

Підтверджено пряме влучання балістикою по багатоповерхівці у Київському районі. Значні руйнування, пожежа, під завалами можуть бути люди,

– написав мер Харкова Ігор Терехов.

ОВА пише, що вже відомого про щонайменше одну постраждалу дитину. Двом людям надають допомогу медики.

Де ще лунали вибухи цієї ночі?