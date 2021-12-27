Харків закупить ще 160 турецьких автобусів: рішення вже ухвалили

Харків планує закупити 160 нових автобусів виробництва турецького бренду Karsan. Їх мають привезти в Україну вже наступного року.

Слід зазначити, що місто раніше вже придбало 150 також автобусів, які вже працюють на маршрутах. Рішення закупити нові автобуси ухвалили на сесії міськради Харкова 24 грудня.

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Постійно запускають нові маршрути

Детальніше про це розповів заступник міського голови з питань інфраструктури Євгеній Водовозов. За його словами, потрібно буде має сплатити аванс у розмірі 10% від вартості одного автобуса. Це передбачають умови лізингу. При цьому відсоткова ставка не буде перевищувати 12% річних у гривні.

Вже постараємося купити не 150, а 160 автобусів, також двох типів – 6 та 8-метрові. Бо ідея, яку запропонував міський голова, виявилася правильною. Ми задовольнили соціальну потребу населення та відновили покинуті маршрути,

– розповів чиновник.

Він додав, що наразі в місті майже кожного тижня запускають щонайменше 1 новий маршрут. А вже з початку наступного року нові автобуси мають з'явитися на маршрутах №6 та №49.

На цьому не зупиняються

Укрінформ повідомляє, що загалом протягом кількох років Харків планує закупити приблизно 500 таких же автобусів. Вони мають стати основою для створення муніципального автобусного громадського транспорту.

У квітні Суспільне повідомляло, що на закупівлю 150 одиниць турецького транспорту планують витратити 430 мільйонів. Ще 350 нових маршруток мали бути місцевого виробництва.

Не маршрутками одними

Окрім автобусів, у Харкові невдовзі мають з'явитися ще 22 нових тролейбуси. Вони мають надійти в рамках угоди з Європейським інвестиційним банком. Також наразі чиновники вже почали переговори про програму щодо закупівлі низькопідлогових трамваїв.

Крім того, харків'ян може чекати й оновлення метрополітену. Оскільки в міськраді запланували будівництво нових станцій метрополітену. Документи на оголошення тендера вже надали на розгляді спеціального підрозділу Європейського банку реконструкції та розвитку. Якщо там не виявлять порушень, то почнуть обирати генерального підрядника відповідних робіт.

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