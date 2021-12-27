Следует отметить, что город ранее уже приобрел 150 автобусов, которые уже работают на маршрутах. Решение закупить новые автобусы приняли на сессии горсовета Харькова 24 декабря.

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Постоянно запускают новые маршруты

Подробнее об этом рассказал заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов. По его словам, нужно будет оплатить аванс в размере 10% от стоимости одного автобуса. Это предусматривают условия лизинга. При этом процентная ставка не будет превышать 12% годовых в гривне.

Уж постараемся купить не 150, а 160 автобусов, также двух типов – 6 и 8-метровые. Потому что идея, которую предложил городской голова, оказалась правильной. Мы удовлетворили социальную потребность населения и восстановили заброшенные маршруты,

– рассказал чиновник.

Он добавил, что сейчас в городе почти каждую неделю запускают по меньшей мере 1 новый маршрут. А уже с начала следующего года новые автобусы должны появиться на маршрутах №6 и №49.

На этом не останавливаются

Укринформ сообщает, что в целом в течение нескольких лет Харьков планирует закупить примерно 500 таких же автобусов. Они должны стать основой для создания муниципального автобусного общественного транспорта.

В апреле Суспільне сообщало, что на закупку турецкого транспорта планируют потратить 430 миллионов. Еще 350 единиц общественного транспорта должны были быть местного производства.

Не маршрутками одними

Кроме автобусов, в Харькове вскоре должны появиться еще 22 новых троллейбуса. Они должны поступить в рамках соглашения с Европейским инвестиционным банком. Также сейчас чиновники уже начали переговоры о программе по закупке низкопольных трамваев.

Кроме того, харьковчан может ждать и обновление метрополитена. Поскольку в горсовете запланировали строительство новых станций метрополитена. Документы на объявление тендера уже предоставили на рассмотрение специального подразделения Европейского банка реконструкции и развития. Если там не выявят нарушений, то начнут выбирать генерального подрядчика соответствующих работ.

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