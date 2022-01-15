На Харківщині медики тягли пацієнта на возі, бо швидка не могла проїхати

У Харківській області медики більш ніж кілометр тягли пацієнта на господарському возі. Карета швидкої допомоги не змогла доїхати до нього.

На Харківщині медики отримали виклик. Однак дістатися до пацієнта автівкою не змогли.

Читайте також Зірвані дахи й грім посеред січня: українські міста тероризує ураганний вітер та негода

На Харківщині медики пішки йшли до пацієнта

Автомобіль швидкої допомоги не зміг подолати останній кілометр дороги до пацієнта. Усе через поганий стан колії та ожеледицю. Тому довелося йти пішки.

Чоловіка оглянули та встановили первинний діагноз – закритий перелом гомілковостопного суглоба, розтягнення зв'язок.



Останній кілометр дороги не був проїзний / Фото Netipichnyi_Kharkov

До карети швидкої пацієнта тягли на возі

Пацієнтів з таким діагнозом потрібно госпіталізувати. Тому лікарі знайшли у сусідів господарський віз. На ньому й дотягли хворого до спецавтомобіля. А тоді вже відвезли в лікарню.



Пацієнта тягли на господарському возі / Фото Netipichnyi_Kharkov

Зверніть увагу – на Харківщині водії не захотіли пропустити швидку на дорозі: дивіться відео