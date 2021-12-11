На Харківщині п'яний водій влетів у 2 автівки та магазин: фото з місця події

У місті Лозова Харківської області 11 грудня трапилася потрійна ДТП. Її винуватцем став п'яний 32-річний водій KIA.

П'яний водій їхав на великій швидкості

Інформація про ДТП надійшла правоохоронцям о 08:19. Відомо, що правопорушник їхав на великій швидкості та хотів повернути ліворуч на заправку.

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Водій не помітив автомобіль "Лада", який їхав по своїй смузі. Внаслідок чого відбулось зіткнення. У результаті КІА відкинуло в бік магазину. Під час цього автівка пошкодила припаркований "ВАЗ".



П'яний водій пошкодив припаркований "ВАЗ"

Правоохоронці склали на порушника адміністративні протоколи за 2 статтями:

керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння,

порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.

На щастя, ніхто з людей не постраждав внаслідок інциденту.



На Харківщині автомобіль влетів у магазин

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