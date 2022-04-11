На Харківщині рятувальники знайшли тіла 6 людей, які загинули внаслідок обстрілів
Джерело:телеграм ДСНС
У Харківській області рятувальники продовжують боротися з наслідками атак росіян – гасять пожежі, розбирають завали. За добу 10 квітня там знайшли тіла 6 людей, які загинули внаслідок обстрілів.
За добу з 10 по 11 квітня рятувальники Харківського гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу.
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Рятувальники ліквідовували пожежі
Загалом за добу рятувальники 61 раз виїжджали на виклики
- на ліквідацію пожеж – 55 разів, зокрема займань, спричинених обстрілами – 28, пожеж в екосистемах, спричинених необережним поводженням з вогнем та підпалом – 16, пожеж у приватному секторі та на об'єктах, які сталися з інших причин, не пов'язаних обстрілами – 11;
- для розбирання завалів – 3 рази;
- на допомогу населенню – 3 рази.
Займання виникали у житлових багатоповерхівках, приватних будинках, гаражах та автомобілях, складських будівлях, об'єктах торгівлі та харчування.
Виявлені тіла 6 загиблих
За добу рятувальники виявили тіла 6 загиблих: у Холодногірському районі – 2, Московському – 1, Індустріальному – 1, місті Пісочин – 2. Вони отримали смертельні травми в результаті обстрілів. Ще 2 місцевих жителів постраждали внаслідок атак росіян.
На пожежах працівники ДСНС врятували 3 осіб.
До слова, піротехніки здійснили 54 виїзди для розмінування боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.
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