За сутки с 10 по 11 апреля спасатели Харьковского гарнизона Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжали исполнять служебные обязанности в условиях военного времени.

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Спасатели ликвидировали пожары

В общей сложности за сутки спасатели 61 раз выезжали на вызовы.

на ликвидацию пожаров – 55 раз, в том числе возгораний, вызванных обстрелами – 28, пожаров в экосистемах, вызванных неосторожным обращением с огнем и поджогом – 16, пожаров в частном секторе и на объектах, которые произошли по другим причинам, не связанным обстрелами – 11;

для разборки завалов – 3 раза;

в помощь населению – 3 раза.

Возгорание возникало в жилых многоэтажках, частных домах, гаражах и автомобилях, складских зданиях, объектах торговли и питания.

Обнаружены тела 6 погибших

За сутки спасатели обнаружили тела 6 погибших: в Холодногорском районе – 2, Московском – 1, Индустриальном – 1, городе Песочин – 2. Они получили смертельные травмы в результате обстрелов. Еще 2 местных жителя пострадали в результате атак россиян.

На пожарах работники ГСЧС спасли 3 человека.

К слову, пиротехники совершили 54 выезда для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

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