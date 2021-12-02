У Харкові виявили 20 кілограмів пороху та гранату: лежали в підвалі хрущовки

Ці знахідки були в підвалі дому за адресою Московський проспект 210/3. Туди негайно направили відповідних спеціалістів.

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Просто прибирали підвал

Про цей інцидент розповіли 2 грудня. За словами вибухотехніків, потенційно-небезпечні речі виявили мешканці дому. Вони в цей день вирішили прибрати захаращений підвал.

Коли прибули сапери, вони одразу забрали місткість з пороховим зарядом. Фахівці зазначили, що коли вона закрита, небезпека вибуху відсутня. Щодо гранати, то це була РГД-5, яку теж вилучили.

Не знають, хто заховав

Начальник групи вибухотехніків Ігор Овчарук розповів Суспільному, що ці речі відвезли на підривний майданчик і знешкодили. Інших схожих предметів у підвалі не було.

Контейнер для транспортування, сам контейнер є повністю безпечний. Для того, щоб він став небезпечним, його потрібно було б відкрити, витягти звідти порох,

– сказав фахівець.

Також він додав, що у людей намагалися запитати, хто та коли міг заховати там вибухівку. Проте це дізнатися так і не змогли.

Що потрібно робити, коли знаходиш такі предмети:

в жодному разі не чіпайте знахідку;

відійдіть на безпечну відстань;

повідомте про цю подію за номерами 101 або 102;

не допускайте до цього місця сторонніх осіб.

Читайте повний текст допису Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування:

Буває і таке… У місті Харків, Проспект Московський 210/3, під час прибирання підвалу житлового будинку, мешканцями будинку було виявлено підозрілий предмет. Прибувши на місце події, сапери частини гуманітарного розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України, вилучили укупорку з пороховим зарядом Ж-52 (20 кг), після обстеження території підвалу, сапери ще вилучили ручну гранату РГД-5.