У Харкові бої йдуть в центрі, на Олексіївці та в районі Гідропарку

Харків продовжує захищатися від російських військ. Вранці 27 лютого бої тривають у кількох місцях – у центрі, на Олексіївці та в районі Гідропарку.

Про поточну ситуацію з ворожими атаками в Харкові у мережі повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко.

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У Харкові тривають бої з ворогом

Йдуть бої на Олексіївці, в центрі та в районі Гідропарку,

– написав Геращенко.

Журналістка Вікторія Стрельцова підтвердила цю інформацію. Вона наголосила, що у місті тривають бої, а очевидці повідомляють про величезні колони окупантів, які складаються з 20 – 30 одиниць техніки.

Як минула ніч на 27 лютого

Вона також зазначила, що ніч на 27 лютого у місті пройшла відносно спокійно. "З 02:00 до 06:00 не було жодних вибухів. обстрілів", – заявила Стрельцова. Ситуація змінилася приблизно о 06:30.

Стало відомо про вибух на АЗС під Харковом. Рятувальники тривалий час не могли туди потрапити. Однак наразі триває ліквідація пожежі. Також вночі ворог потрапив у 2 багатоповерхівки в районі Салтівки. У результаті атаки росіян постраждали 2 людини, є загибла.

Крім того, журналістка розповіла, що у Харкові через ажіотаж виникли проблеми з продуктами. Така ж ситуація і в області.

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