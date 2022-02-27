Цю інформацію вже підтвердив Іван Сокіл, очільник Департаменту цивільного захисту. Про це повідомили 27 лютого о 7:23.
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Російську техніку помітили у Харкові
Через пересування російської техніки Харківська міськрада зранку 27 лютого була змушена призупинити рух громадського транспорту. Жителів міста просять залишатися в укриттях та не виходити на вулицю.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що відбувся прорив легкої техніки російського ворога у місто. "ЗСУ ліквідовують ворога. Цивільних просимо не виходити на вулиці", – зазначив він.
Ворожа техніка пересувається Харковом: дивіться відео
Російська військова техніка у Харкові: дивіться відео
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