У Харкові через буревій зірвало частину покрівлі з даху 12-поверхівки

На Академіка Павлова в Харкові через пориви вітру знесло металевий лист даху з житлового будинку. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники вчасно приїхали і частина покрівлі не впала на землю.

Буревій у Харкові почався ввечері 29 листопада. Станом на ранок 30 листопада пориви вітру припинилися. Вітер повалив дерева, світлофори та огорожі.

Зверніть увагу Вітер валить дерева та світлофори: в Харкові оголосили штормове попередження

Наслідки буревію

Через пориви вітру в Харкові працівники ДСНС чотири рази виїжджали на виклики, щоб ліквідувати наслідки негоди. Спочатку рятувальникам повідомили про повалення дерев на вулиці Миру. Згодом дерева впали на трамвайні колії та лінії електропередач на Хабарова. Працівники ДСНС прибрали повалені стовбури й жодних інцидентів через це не сталося.

Однак найнебезпечнішим наслідком могла стати зірвана покрівля з даху 12-поверхового будинку. Вона вже ледь трималася і могла впасти на перехожих чи мешканців. Рятувальники приїхали вчасно й зняли металевий лист самостійно.

Через пориви вітру в Харкові зірвало дах і повалило дерева / Фото ДСНС, "ХС. Харків", "Типове ХТЗ", Newsroom, "ВЕХА"

На всій території Харківської області 29 листопада оголосили штормове попередження. За прогнозами синоптиків, протягом доби 30 листопада будуть пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Однак буревій почався ще напередодні ввечері.