У Харкові чоловік голіруч зупинив бус, який котився з крутого схилу: приголомшливі кадри

6 січня 2022 , 22:00
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Джерело:

телеграм-канал "Харків 1654"

У Харкові чоловік самотужки зупинив бус Volkswagen, який некеровано котився вниз зі слизького крутого схилу. Кадри поширилися мережею 5 січня.

Ситуацію ускладнювало те, що гора була вкрита снігом та льодом. Дивом внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Чоловік голіруч тримав бус, поки йому не прийшли на допомогу / Скриншот відео

Допомога не забарилася

  • На відео зафільмували, як чоловік сам намагається зупинити машину, котра от-от може впасти у прірву, потягши його за собою.
  • На фоні також чути голос переляканої жінки, яка просить молодика відійти.
  • Зрештою на допомогу чоловіку прийшов водій іншого авто.
  • Мікроавтобус вдалося витягти на дорогу за допомогою спеціального буксирувального тросу.


Витягти бус вдалося за допомогою спеціального тросу / Скриншот відео

Зверніть увагу! Аварійна ситуація виникла в лісі біля Основ'янського озера.

У Харкові чоловік голіруч зупинив бус над прірвою: відео

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Текст публікації "Харків 1654":

Учора в лісі біля Основ'янського озера хлопець голіруч зупинив бусик і не дав йому злетіти в кювет.

Автор: Вікторія Довгань