У Харкові чоловік голіруч зупинив бус, який котився з крутого схилу: приголомшливі кадри
6 січня 2022 , 22:00Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Харків 1654"
У Харкові чоловік самотужки зупинив бус Volkswagen, який некеровано котився вниз зі слизького крутого схилу. Кадри поширилися мережею 5 січня.
Ситуацію ускладнювало те, що гора була вкрита снігом та льодом. Дивом внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
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Чоловік голіруч тримав бус, поки йому не прийшли на допомогу / Скриншот відео
Допомога не забарилася
- На відео зафільмували, як чоловік сам намагається зупинити машину, котра от-от може впасти у прірву, потягши його за собою.
- На фоні також чути голос переляканої жінки, яка просить молодика відійти.
- Зрештою на допомогу чоловіку прийшов водій іншого авто.
- Мікроавтобус вдалося витягти на дорогу за допомогою спеціального буксирувального тросу.
Витягти бус вдалося за допомогою спеціального тросу / Скриншот відео
У Харкові чоловік голіруч зупинив бус над прірвою: відео
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Текст публікації "Харків 1654":
Учора в лісі біля Основ'янського озера хлопець голіруч зупинив бусик і не дав йому злетіти в кювет.