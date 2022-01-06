У Харкові чоловік голіруч зупинив бус, який котився з крутого схилу: приголомшливі кадри

У Харкові чоловік самотужки зупинив бус Volkswagen, який некеровано котився вниз зі слизького крутого схилу. Кадри поширилися мережею 5 січня.

Ситуацію ускладнювало те, що гора була вкрита снігом та льодом. Дивом внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Чоловік голіруч тримав бус, поки йому не прийшли на допомогу / Скриншот відео

Допомога не забарилася

На відео зафільмували, як чоловік сам намагається зупинити машину, котра от-от може впасти у прірву, потягши його за собою.

На фоні також чути голос переляканої жінки, яка просить молодика відійти.

Зрештою на допомогу чоловіку прийшов водій іншого авто.

Мікроавтобус вдалося витягти на дорогу за допомогою спеціального буксирувального тросу.



Витягти бус вдалося за допомогою спеціального тросу / Скриншот відео

Аварійна ситуація виникла в лісі біля Основ'янського озера.

У Харкові чоловік голіруч зупинив бус над прірвою: відео

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Текст публікації "Харків 1654":

Учора в лісі біля Основ'янського озера хлопець голіруч зупинив бусик і не дав йому злетіти в кювет.