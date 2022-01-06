Ситуацію ускладнювало те, що гора була вкрита снігом та льодом. Дивом внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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У Харкові чоловік руками зупинив бус, який котився в прірву, Основ'янське озеро
Чоловік голіруч тримав бус, поки йому не прийшли на допомогу / Скриншот відео

Допомога не забарилася

  • На відео зафільмували, як чоловік сам намагається зупинити машину, котра от-от може впасти у прірву, потягши його за собою.
  • На фоні також чути голос переляканої жінки, яка просить молодика відійти.
  • Зрештою на допомогу чоловіку прийшов водій іншого авто.
  • Мікроавтобус вдалося витягти на дорогу за допомогою спеціального буксирувального тросу.

У Харкові водій руками стримував бус над урвищем
Витягти бус вдалося за допомогою спеціального тросу / Скриншот відео

У Харкові чоловік голіруч зупинив бус над прірвою: відео

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Текст публікації "Харків 1654":

Учора в лісі біля Основ'янського озера хлопець голіруч зупинив бусик і не дав йому злетіти в кювет.