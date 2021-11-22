У Харкові кішка застрягла на антені на 8 поверсі

У будинку на вулиці Олімпійській в Харкові кішка вискочила з балкона на супутникову антену на 8 поверсі. Так травинка протрималася 3 години, поки місцеві жителі не допомогли зняти її.

Кішка Міла проскочила на балкон у відчинене вікно 21 листопада. У той час в кімнаті нікого не було. Згодом господарі почали шукати допомогу киці.

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Врятувати кішку було досить важко

Господарі кішки довго думали, як врятувати її. Адже тарілка в той час розгорнута в протилежний бік, тому з 8 поверху – не дістати. Господарка Альона хотіла наймати висотних робітників. Проте сусіди з радістю відгукнулися допомогти у порятунку киці.

На місце до того ж прибули небайдужі з організації порятунку тварин у Харкові. Разом з жителями вони вигадали таку схему:

Рятувальник на 9 поверсі обережно намагається дістати кішку петлею.

У той час його пістраховує людина із сачком поверхом нижче.

Внизу біля будинку стоять ще 4 людини з натягнутою ковдрою.



На антені 8 пореху застрягла кішка / Фото з фейсбуку "Порятунок тварин Харків"

Виконати схему порятунку було теж досить важко. Адже людям знадобилася квартира на 7 поверсі. У той час власника житла не було вдома. Згодом з ним все ж вдалося зв’язатися. Дізнавшись про ситуацію, чоловік повернувся додому і взяв участь у порятунку.

На щастя, тваринку вдалося зняти за допомогою петлі і вона не постраждала.



Кицьку Мілу врятували небайдужі харків'яни / Фото з фейсбуку "Порятунок тварин Харків"

Текст публікації "Порятунку тварин Харків":

Домашня кішка Міла 3 години просиділа на антені супутникової тарілки.

Сьогодні на вулиці Олімпійській, 25 кішка Міла потрапила в дуже екстремальну ситуацію. Поки в кімнаті нікого не було, Міла проскочила на балкон, де було відкрите вікно, вискочила і опинилася на тонесенькій антені супутникової тарілки поверхом нижче (на 8 поверсі). Поки господарі шукали допомоги для киці, Міла протрималася так 3 години.

Складність полягала в тому, що з 8 поверху її не дістати, бо вікна балкону лівіше, ніж тарілка. А тарілка розгорнута в протилежний бік.

Господарка Альона хотіла наймати висотних робітників, але сусіди жінки – дуже чуйні люди і з радістю відгукнулися допомогти у порятунку киці. Сусід з 8 поверху дозволив з його квартири за потреби діставати кішку, мешканці інших квартир були в команді з нашим рятувальником і розподілили задачі. Придумали таку схему:

Рятувальник на 9 поверсі обережно намагається дістати кішку петлею. А як підстраховка - нижче людина із сачком, внизу 4 людини з натягнутою ковдрою.

Коли нам знадобилася квартира на 7 поверсі для підстраховки, власника не було вдома. Вдалося з ним зв’язатися. Дізнавшись про ситуацію, чоловік повернувся додому і взяв участь у рятувальній операції.

Найважливіше було не налякати Мілу, і зробити все дуже обережно. Бо вона і так сиділа на тонкій антені. Всі сусіди були на готові на своїх позиціях. Але, на щастя, підстраховка не знадобилася. Мілу зняли петлею!

Киця налякалася від ситуації і протягом години нікуди не виходила. Але зараз Міла вже адаптувалася і повернулася до свого бурхливого котячого життя.