Кошка Мила выскочила на балкон в открытое окно 21 ноября. В то время в комнате никого не было. Впоследствии хозяева начали искать помощь кошке.

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Спасти кошку было довольно трудно

Хозяева кошки долго думали, как спасти ее. Ведь тарелка в то время развернута в противоположную сторону, поэтому с 8 этажа – не достать. Хозяйка Алена хотела нанимать высотных рабочих. Однако соседи с радостью откликнулись помочь в спасении кошки.

На место к тому же прибыли неравнодушные из организации спасения животных в Харькове. Вместе с жителями они придумали такую схему:

Спасатель на 9 этаже осторожно пытается достать кошку петлей.

В то время его подстраховывает человек с сачком этажом ниже.

Внизу возле дома стоят еще 4 человека с натянутым одеялом.



На антенне 8 этажа застряла кошка / Фото из фейсбука "Спасение животных Харьков"

Выполнить схему спасения было тоже довольно трудно. Ведь людям понадобилась квартира на 7 этаже. В то время владельца жилья не было дома. Впоследствии с ним все же удалось связаться. Узнав о ситуации, мужчина вернулся домой и принял участие в спасении.

К счастью, животное удалось снять с помощью петли и оно не пострадало.



Кошку Милу спасли неравнодушные харьковчане / Фото из фейсбука "Спасение животных Харьков"

Текст публикации "Спасения животных Харьков":

Домашняя кошка Мила 3 часа просидела на антенне спутниковой тарелки.

Сегодня на улице Олимпийской, 25 кошка Мила попала в весьма экстремальную ситуацию. Пока в комнате никого не было, Мила выскочила на балкон, где было открыто окно, выскочила и оказалась на тоненькой антенне спутниковой тарелки этажом ниже (на 8 этаже). Пока хозяева искали помощь для кисы, Мила продержалась так 3 часа.

Сложность заключалась в том, что с 8 этажа ее не достать, потому что окна балкона левее, чем тарелка. А тарелка развернута в противоположную сторону.

Хозяйка Алена хотела нанимать высотных рабочих, но соседи женщины – очень чуткие люди и с радостью откликнулись помочь в спасении кошки. Сосед с 8 этажа позволил из его квартиры при необходимости доставать кошку, жильцы других квартир были в команде с нашим спасателем и распределили задачи. Придумали такую схему:

Спасатель на 9 этаже осторожно пытается достать кошку петлей. А как подстраховка – ниже человек с сачком, внизу 4 человека с натянутым одеялом.

Когда нам понадобилась квартира на 7 этаже для подстраховки, владельца не было дома. Удалось с ним связаться. Узнав о ситуации, мужчина вернулся домой и принял участие в спасательной операции.

Самое важное было не напугать Милу, и сделать все очень осторожно. Потому что она и так сидела на тонкой антенне. Все соседи были наготове на своих позициях. Но, к счастью, подстраховка не понадобилась. Милу сняли петлей!

Кошка испугалась от ситуации и в течение часа никуда не выходила. Но сейчас Мила уже адаптировалась и вернулась к своей бурной кошачьей жизни.