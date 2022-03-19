У Харкові попрощались з рятувальником Олександром Подольським, який гасив пожежу на "Барабашово"

Олександр Подольський загинув, рятуючи рідний Харків від вогню. 17 березня під час ліквідації пожежі на "Барабашово" 31-річний рятувальник потрапив під ворожий обстріл.

Харків прощався зі своїм Героєм 19 березня. Попри небезпеку, провести Олександра в останню дорогу прийшли десятки людей.

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На прощання прийшли десятки рятувальників

Поруч з Олександром були найрідніші – сім'я. Також віддати шану своєму колезі та другу прийшли дуже багато рятувальників. Вони приїхали на пожежних машинах – тих, на яких працював і загиблий працівник ДСНС.

Усі рятувальники були у формі, тримаючи в руках каски – у скорботі за полеглим товаришем. Кожен з них мав у руках по дві гвоздики, які поклав біля труни Олександра.

Що відомо про Олександра Подольського

Олександр був пожежником-рятувальником 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини 3-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС Харківщини. Він – сержант служби цивільного захисту. Колеги відгукуються про нього, як про прекрасну, відкриту та добру людину.

Редакція 24 каналу висловлює глибоке співчуття рідним загиблого Олександра Подольського.

Прощання з рятувальником Олександром Подольським / Фото Анни Черненко: