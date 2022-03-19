Харьков прощался со своим героем 19 марта. Несмотря на опасность, провести Александра в последний путь пришли десятки людей.

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На прощание пришли десятки спасателей

Рядом с Александром были родные – семья. Также отдать дань уважения своему коллеге и другу пришли очень много спасателей. Они приехали на пожарных машинах – тех, на которых работал и погибший работник ГСЧС.

Все спасатели были в форме, держа в руках каски – в скорби по павшему товарищу. У каждого из них были в руках по две гвоздики, которые положили у гроба Александра.

Что известно об Александре Подольском

Александр был пожарным-спасателем 5-й Государственной пожарно-спасательной части 3-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Харьковской области. Он – сержант службы гражданской защиты. Коллеги отзываются о нем, как о прекрасном, открытом и добром человеке.

Редакция 24 канала выражает глубокое соболезнование родным погибшего Александра Подольского.

Прощание со спасателем Александром Подольским / Фото Анны Черненко: