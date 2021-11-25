У Харкові попрощалися з в'язнем концтаборів Маліцьким: фото церемонії прощання

У Харкові 25 листопада провели прощання з в'язнем концтаборів і науковцем Ігорем Маліцьким. Чоловіка згадували теплими словами та говорили про факти з його біографії.

Церемонія відбувалася на подвір'ї Української інженерно-педагогічної академії. Померлий працював там викладачем протягом 60 років.

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Хто туди прийшов

Біля академії стояли черги з охочих попрощатися. Туди прийшли рідні, колеги, учні, друзі Ігоря Маліцького, а також представники влади. Загалом зібралися приблизно 100 людей.

Ми не можемо тут не бути, бо це видатна людина. Слів не знайти, щоб описати втрату. Ігор Маліцький рідний для нас, це наш вчитель. Коли я була студенткою, він у мене викладав, потім я стала професоркою, ректоркою, він завжди був поруч,

– розповіла ректорка академії Олена Коваленко.

Також вона додала, що Маліцький був дуже простим чоловіком. Тому, мовляв, однаково міг говорити як з президентом, так і з простою людиною.

Церемонія прощання з Ігорем Маліцьким / Фото Суспільного

Що відомо про Ігоря Маліцького

Він народився в Харкові 12 лютого 1925 року. Коли у 1943 році Харків окупували нацисти, хлопця відправили до Німеччини. Він зміг втекти на територію колишньої Чехословаччини, однак там його знову затримали.

Після цього харків'янину дали номер №188005 й зробили відповідне татуювання на руці. Згодом Маліцький побував у 4 німецьких таборах:

Терезін;

Аушвіц;

Маутгаузен;

філії Маутгаузена – "Лінц 3".

Після звільнення він пішов до армії. А коли демобілізувався, закінчив Харківський гірничий інститут у галузі машинобудування. За роки професійної діяльності, Маліцький підготував шістьох кандидатів технічних наук.