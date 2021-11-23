Про смерть чоловіка повідомили 23 листопада. Його родичі пообіцяли згодом написати про те, коли пройде церемонія прощання.

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Що відомо про померлого

За даними Суспільного, Ігор Маліцький народився в Харкові 12 лютого 1925 року. Його батька репресували в 1938 році, а після війни померла матір.

Коли у 1943 році Харків окупували нацисти, Маліцького відправили до Німеччини. Він зміг втекти на територію колишньої Чехословаччини, однак там його знову затримали.

Чоловік у різні роки життя / Фото Суспільного та з фейсбуку Ігоря Маліцького

Після цього харків'янину дали номер №188005, татуювання якого зробили на руці. За кілька років Маліцький побував у 4 таборах:

Терезін;

Аушвіц;

Маутгаузен;

філії Маутгаузена – "Лінц 3".

Як розвивалось його життя після війни

Після звільнення чоловік пішов служити в армії. Після демобілізації він закінчив Харківський гірничий інститут і став вченим в галузі машинобудування. На посаді викладача Української інженерно-педагогічної академії Маліцький підготував шістьох кандидатів технічних наук.

Ігор Маліцький залишався активним до кінця життя. Він зустрічався з молоддю, висловлював свою думку про події в Україні в соцмережах. Також засуджував російську агресію та їздив до військових на схід України.

Читайте повний текст допису зі сторінки Ігоря Маліцького:

Сьогодні пішов з життя наш любий дідусь, легендарний патріот та найкращий українець – Маліцький Ігор Федорович.

Будемо дуже сумувати за тобою. Дивись там за нами, наш МІФ №188005. Деталі та час прощання повідомимо пізніше.

Родина.