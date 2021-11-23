О смерти мужчины сообщили 23 ноября. Его родственники пообещали впоследствии написать о том, когда пройдет церемония прощания.

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Что известно об умершем

По данным Суспільного, Игорь Малицкий родился в Харькове 12 февраля 1925 года. Его отца репрессировали в 1938 году, а после войны умерла мать.

Когда в 1943 году Харьков оккупировали нацисты, Малицкого отправили в Германию. Он смог сбежать на территорию бывшей Чехословакии, однако там его снова задержали.

Мужчина в разные годы жизни / Фото Суспільногоо и из фейсбука Игоря Малицкого

После этого харьковчанину дали номер №188005, татуировку которого сделали на руке. За несколько лет Малицкий побывал в 4 лагерях:

Терезин;

Аушвиц;

Маутхаузен;

филиалы Маутхаузена – "Линц 3".

Как развивалась его жизнь после войны

После освобождения мужчина пошел служить в армии. После демобилизации он окончил Харьковский горный институт и стал ученым в области машиностроения. В должности преподавателя Украинской инженерно-педагогической академии Малицкий подготовил шестерых кандидатов технических наук.

Игорь Малицкий оставался активным до конца жизни. Он встречался с молодежью, высказывал свое мнение о событиях в Украине в соцсетях. Также осуждал российскую агрессию и ездил к военным на восток Украины.

Читайте полный текст сообщения со страницы Игоря Малицкого:

Сегодня ушел из жизни наш дорогой дедушка, легендарный патриот и лучший украинец – Малицкий Игорь Федорович.

Будем очень скучать по тебе. Смотри там за нами, наш МИФ №188005. Детали и время прощания сообщим позже.

Семья.