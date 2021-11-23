О смерти мужчины сообщили 23 ноября. Его родственники пообещали впоследствии написать о том, когда пройдет церемония прощания.
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Что известно об умершем
По данным Суспільного, Игорь Малицкий родился в Харькове 12 февраля 1925 года. Его отца репрессировали в 1938 году, а после войны умерла мать.
Когда в 1943 году Харьков оккупировали нацисты, Малицкого отправили в Германию. Он смог сбежать на территорию бывшей Чехословакии, однако там его снова задержали.
Мужчина в разные годы жизни / Фото Суспільногоо и из фейсбука Игоря Малицкого
После этого харьковчанину дали номер №188005, татуировку которого сделали на руке. За несколько лет Малицкий побывал в 4 лагерях:
- Терезин;
- Аушвиц;
- Маутхаузен;
- филиалы Маутхаузена – "Линц 3".
Как развивалась его жизнь после войны
После освобождения мужчина пошел служить в армии. После демобилизации он окончил Харьковский горный институт и стал ученым в области машиностроения. В должности преподавателя Украинской инженерно-педагогической академии Малицкий подготовил шестерых кандидатов технических наук.
Игорь Малицкий оставался активным до конца жизни. Он встречался с молодежью, высказывал свое мнение о событиях в Украине в соцсетях. Также осуждал российскую агрессию и ездил к военным на восток Украины.
Читайте полный текст сообщения со страницы Игоря Малицкого:
Сегодня ушел из жизни наш дорогой дедушка, легендарный патриот и лучший украинец – Малицкий Игорь Федорович.
Будем очень скучать по тебе. Смотри там за нами, наш МИФ №188005. Детали и время прощания сообщим позже.
Семья.