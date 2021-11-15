У Харкові посеред дороги перекинувся БТР: відео та фото очевидців
Джерело:телеграм "Труха"
У Харкові бронетранспортер впав із причепу, на якому його перевозили. Бойова машина практично перекинулася на бік.
Згодом у мережі оприлюднили фото та відео цього інциденту. Це сталося біля культурно-ділового центру Нова Баварія.
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Ланцюги не врятували
На фото видно, що до асфальту дотягнулися лише 2 із 4 бокових коліс БТРу. Він був закріплений до причепа великими ланцюгами.
БТР злетів із причепа: дивіться відео
Проте кріплення виявилося недостатньо надійним. Тому бойова машина покотилася вниз.
БТР, що випав на дорогу / Фото телеграмів "СТО Харків" і "Труха"
Схожий випадок в агресора
12 липня повідомили, що така ситуація трапилася Південно-Сахалінську. Проте російські військові більш неуважні, оскільки вони взагалі "загубили" танк.
Той злетів із тягача та приземлився на трасу вверх колесами. Цей курйозний випадок насмішив навіть самих росіян.
БТР, який перекинувся в Харкові: дивіться відео