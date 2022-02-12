У Харкові працівник ДБР напідпитку намагався втекти від патрульних

Співробітник Державного бюро розслідувань у Харкові на власній автівці не зупинився на вимогу патрульних. З'ясувалося, що чоловік був під дією алкоголю.

У Бюро зазначили, що ​проводять внутрішнє розслідування та надають всебічне сприяння поліції щодо дорожнього інциденту у Харкові за участі їхнього працівника з Полтави.

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П'яний працівник ДБР напідпитку втікав від поліції

За інформацією Нацполіції, 12 лютого в Харкові працівник ДБР на власному авто не зупинився на вимогу патрульних. Після переслідування правоохоронці таки зупинили автівку. Її водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік заявив, що він є працівником Бюро.

Наявність алкоголю в його організмі підтвердило проведення освідування.

Після висновків поліцейських та за результатами внутрішньої перевірки щодо цього працівника у ДБР обіцяють прийняти найсуворіші дисциплінарні та кадрові рішення.

Посадовця Львівської митниці зупинили п'яним за кермом

На об'їзній дорозі Львова 25 січня патрульні зупинили автівку начальника одного з відділів Львівської митниці. Перевірка на алкоголь показала 0,36 проміле, що майже у 2 рази перевищує допустиму норму.

ЗМІ тоді писали, що йдеться про главу відділу провадження управління протидії митним правопорушенням Мар'яна Бедрія. Журналісти довідалися, що того дня він повертався зі святкування. Однак у поліції не підтвердили цієї інформації.

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Усіх учасників дорожньо-транспортних пригод хочуть обов'язково перевіряти на сп'яніння , а також на вживання наркотиків. Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Наразі поліцейські перевіряють людей на власний розсуд.

Текст допису ДБР:

ДБР проводить внутрішню перевірку та надає всебічне сприяння поліції у розслідуванні дорожнього інциденту за участі працівника Територіального управління ДБР Полтави.

За інформацією Нацполіції, 12 лютого 2022 року в Харкові працівник ДБР на власному авто не зупинився на вимогу патрульної поліції. Після переслідування правоохоронці зупинили автівку, водій якої мав ознаки алкогольного сп'яніння та представився працівником Бюро.

Наявність алкоголю підтверджено освідуванням.

ДБР у всіх розслідуваннях керується принципом: "Закон – один для всіх!".

Після висновків Нацполіції та за результатами внутрішньої перевірки стосовно даного працівника будуть прийняті найсуворіші дисциплінарні та кадрові рішення.