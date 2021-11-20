У Харкові приготували найбільший в Україні хот-дог: фото 2-метрового велетня

20 листопада 2021 , 15:20
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Джерело:

фейсбук Лани Вєтрової

У Харкові Роганський м'ясокомбінат приготував найбільший в Україні хот-дог. Його довжина становить понад два метри, готували його з велетенської сосиски та інших традиційних інгредієнтів.

Велетенську страву приготували 19 листопада. Для хот-дога витратили майже по літру кетчупу і гірчиці.

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У Харкові встановили рекорд, приготувавши найбільший хот-дог

Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова розповіла, що нинішній хот-дог побив рекорд приготованого в Україні раніше, що був завдовжки 1 метр 83 сантиметри. 

Найбільший в Україні хот-дог, якого приготував Роганський м'ясокомбінат, потягнув на 2 метри та 15 сантиметрів завдовжки!
– заявила Лана Вєтрова.  

Виданню Укрінформ вона повідомила, що вага страви становила 16 кілограмів. Щоб його винести на сцену, знадобилось 6 людей. 

"Харківський рекорд внесено до Національного Реєстру рекордів України в категорію "Кулінарне мистецтво", – пояснила Вєтрова. 

Вона також розповіла склад страви, зокрема:

  • головний інгредієнт – класична сосиска;
  • корейська морква;
  • солені огірки;
  • маринована цибуля і сир;
  • а також – майже по літру кетчупу і гірчиці.

Після замірів та встановлення рекорду, страву нарізали та роздали людям, які прийшли на захід. 

У Харкові приготували двометровий хот-дог / Фото Лани Вєтрової та Укрінформ

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Автор: Діана Квасневська