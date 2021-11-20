Велетенську страву приготували 19 листопада. Для хот-дога витратили майже по літру кетчупу і гірчиці.
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У Харкові встановили рекорд, приготувавши найбільший хот-дог
Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова розповіла, що нинішній хот-дог побив рекорд приготованого в Україні раніше, що був завдовжки 1 метр 83 сантиметри.
Найбільший в Україні хот-дог, якого приготував Роганський м'ясокомбінат, потягнув на 2 метри та 15 сантиметрів завдовжки!
– заявила Лана Вєтрова.
Виданню Укрінформ вона повідомила, що вага страви становила 16 кілограмів. Щоб його винести на сцену, знадобилось 6 людей.
"Харківський рекорд внесено до Національного Реєстру рекордів України в категорію "Кулінарне мистецтво", – пояснила Вєтрова.
Вона також розповіла склад страви, зокрема:
- головний інгредієнт – класична сосиска;
- корейська морква;
- солені огірки;
- маринована цибуля і сир;
- а також – майже по літру кетчупу і гірчиці.
Після замірів та встановлення рекорду, страву нарізали та роздали людям, які прийшли на захід.
У Харкові приготували двометровий хот-дог / Фото Лани Вєтрової та Укрінформ
Коротко про останні рекорди в Україні
- У серпні 97-річний харків'янин Леонід Станіславський потрапив до світової Книги Рекордів Гіннеса. Його офіційно визнали найкращим тенісистом у віковій категорії 90+.
- У серпні 2021 року підполковник ВМС ЗСУ Анатолій Гліненко встановив новий рекорд. Він став парашутистом, який розгорнув у повітрі найбільший прапор України. Довжина стяга – 31,81 метра, а ширина – 16,68 метра. Тобто площа понад 530 квадратних метрів.
- У жовтні 2021 року поліцейський з Миколаєва Дмитро Бажин пробіг найбільший острів України уздовж. Для цього вперше на Джарилгач прибули представники Національного реєстру рекордів. Бажин подолав 10 бігових дистанцій за 7 годин і 20 секунд.