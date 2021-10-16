Рекорд складається з 10 різних дистанцій – від 100 метрів до 42 кілометрів. Такою є протяжність Джарилгача.

Читайте також Рекорд на понад 200 слів: у столичній школі створили найбільший кросворд українською мовою

Поліцейський пробіг уздовж Джарилгача

Екстремал стартував о 8 ранку. У місці, де в Чорне море впадають 2 затоки:

Джарилгацька;

Каркінітська.

Саме з боку Скадовська і бере початок острів. Підкорити Джарилгач було дитячою мрією Дмитра.

Я довго йшов до цього. Щодня прокидався і дивився, що все-таки потрібно щось робити. Треба бігти, одягати кросівки, треба прагнути до цього,

– розповів він.

Бігом Дмитро займається недавно, тому називає себе марафонцем-аматором. До рекорду поліцейський посилено готувався. Підготовка передбачала тренування і спеціальне харчування.

Особливість випробування в тому, що бігти треба було береговою лінією, яка не всюди рівномірна. По мокрому морському піску та водоростям важко навіть йти.



Поліцейський встановив новий рекорд України / Скриншот з відео 24 каналу

Біг Дмитра представники Книги рекордів фіксували завдяки мобільному трекеру. На всій дистанції для нього передбачена всього одна зупинка. Це оселя монаха-самітника, який до людей не виходить. У бігуна ж були лічені хвилини на відновлення.

Рекордсмен подолав 10 бігових дистанцій за 7 годин і 20 секунд

Всі, хто прийшли підтримати Дмитра, чекали його в селищі Лазурне. Це – протилежний бік Джарилгача.

Поліцейський добіг до кінця суші. А далі побачив промоїну, хоч і неглибока. Втім холодна вода екстремала не зупинила, і він її просто перейшов. Представниця Книги рекордів України зазначила, що вони вперше мають таку номінацію.

Зверніть увагу! Дмитро Бажин подолав 10 бігових дистанцій за 7 годин і 20 секунд.

Свій рекорд поліцейський присвятив захисникам, які боронять Україну на Сході.