У Харкові російські окупанти вбили вже 500 мирних мешканців

З початку війни російські терористи намагаються захопити Харків. Через це вони вбили вже щонайменше 500 мирних людей.

Рашисти не здатні протистояти нашим Збройним Силам. Тому вони й почали вбивати мирних людей.

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Лише за підтвердженими даними з початку війни у Харкові загарбники цинічно вбили понад 500 мирних мешканців, 88 з них рятувальниками довелось діставати з-під завалів,

– розповіли у ДСНС.

Пошукові роботи тривають досі. Під зруйнованими будівлями рятувальникам вже вдалося знайти і врятувати 189 людей.

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