У Харкові російські окупанти вбили вже 500 мирних мешканців
16 березня 2022 , 08:56Читать новость на русском
Джерело:ДСНС Харківщини
З початку війни російські терористи намагаються захопити Харків. Через це вони вбили вже щонайменше 500 мирних людей.
Рашисти не здатні протистояти нашим Збройним Силам. Тому вони й почали вбивати мирних людей.
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Лише за підтвердженими даними з початку війни у Харкові загарбники цинічно вбили понад 500 мирних мешканців, 88 з них рятувальниками довелось діставати з-під завалів,
– розповіли у ДСНС.
Пошукові роботи тривають досі. Під зруйнованими будівлями рятувальникам вже вдалося знайти і врятувати 189 людей.
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