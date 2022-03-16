Відповідну інформацію поширили у місцевому телеграм-каналі. Про атаки стало відомо орієнтовно о 04:28 16 березня.

Важливо У Харкові під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух

У Харкові Росія знову завдає ударів

Неймовірна страшна ніч у Харкові, вибухи по всьому місту!

– мовиться у повідомленні.

Також людей у місті закликали берегти своє життя.

Вибухи у місті тривають після оголошення повітряної тривоги. Сирени лунали у місті ще орієнтовно о 01:35 16 березня. З того часу відбою не було.

Саме тому людей задля збереження життя та здоров'я закликають перебувати в укриттях.

Не поширюйте дані про влучання снарядів

У Міноборони постійно закликають не поширювати інформацію про місце влучання ворожих снарядів.

Адже кожен пост, де українці публічно повідомляють точну адресу влучення ракети, допомагають ворогу відкоректувати вогонь.

Як виглядає зараз Харків після обстрілів окупантів – дивіться відео