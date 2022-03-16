Соответствующая информация была распространена в местном телеграм-канале. Об атаках стало известно ориентировочно в 04:28 16 марта.

Вадно В Харькове во время воздушной тревоги раздался мощный взрыв

В Харькове Россия снова наносит удары

Невероятная страшная ночь в Харькове, взрывы по всему городу!

– говорится в сообщении.

Также людей в городе призывали беречь свою жизнь.

Взрывы в городе продолжаются после объявления воздушной тревоги. Сирены звучали в городе еще ориентировочно в 01:35 16 марта. С тех пор отбоя не было.

Именно поэтому люди для сохранения жизни и здоровья должны сидеть в укрытиях.

Не распространяйте данные о попадании снарядов

В Минобороны постоянно призывают не распространять информацию о месте попадания вражеских снарядов.

Ведь каждый пост, где украинцы публично сообщают точный адрес попадания ракеты, помогают врагу скорректировать огонь.

Как выглядит сейчас Харьков после обстрелов оккупантов – смотрите видео