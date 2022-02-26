У Харкові російські військові зруйнували житловий будинок
26 лютого 2022 , 23:34Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Ху*вый Харьков"
У Харкові російські військові обстріляли район Салтівка. Ворожий вогонь зруйнував житловий будинок.
Обстріли влучили у будинок на вулиці Бучми. Найбільше постраждав під'їзд.
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Зауважимо, внаслідок російських обстрілів у Харкові 26 лютого загинули двоє людей на перехресті вулиць Героїв праці та Гвардійців-Широнінців. В Офісі генпрокурора відкрили кримінальну справу за статтею про порушення правил та звичаїв ведення війни.
У Салтівці під вогонь потрапив у житловий будинок / Фото "Ху*вый Харьков"
У будинку вибило вікна / "Ху*вый Харьков"
Обстріл будинку на вулиці Бучми / "Ху*вый Харьков"
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