У Харкові сталася масштабна аварія водопроводу: без води чверть мільйона людей

У харківському житловому масиві Салтівка стався прорив водопроводу. Через це кілька найбільших вулиць цієї частини міста залишилися без води.

Про цю аварію повідомили 1 грудня. Слід зазначити, за даними перепису 2018 року, на Салтівці живе понад 400 тисяч людей.

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Машини миє гігантський фонтан

На відео, яке оприлюднили в мережі, помітно фонтан, який б'є з під землі прямісінько на дорогу. Автори допису навіть іронізували, що тепер не потрібно мити автомобіль.



"Фонтан" затопив одну з вулиць Фото телеграму "Типичное ОЕ"

Також на фото видно, що на дорогах там з'явилися буквально цілі озера. Проте невідомо, в яких саме місцях вони утворилися.

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Що сказали в Харківводоканалі

На місце прориву одразу приїхали комунальники Харківводоканалу. Вони почали усувати пошкодження на трубі діаметром 1200 міліметрів. Про це розповів директор цієї комунальної установи Владлен Вовків.

Відключили мережу холодного водопостачання лише частини Салтівськського масиву. Наразі ми діагностуємо характер пошкоджень і визначаємо обсяг робіт,

– додав посадовець.

Також він розповів, на яких саме вулицях поки не буде холодної води. Їхній список:

Тракторобудівників,

Краснодарська,

Сонячна,

Грібальді,

Бучми,

Гвардійців Широнінців – лише кратна сторона.

Наразі водопостачання на цих вулицях планують відновити до опівночі. Проте, до цього моменту води вже не буде щонайменше 10 годин.