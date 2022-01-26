У Харкові стіна обвалилася на людину: намагалися робити реконструкцію

Поліція Харкова почала розслідування обвалу стіни під час реконструкції. Внаслідок трагічного інциденту загинула людина.

Нещасний випадок трапився на площі Феєрбаха. Поліції про нього повідомили 26 січня приблизно о 9:40.

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Приїхав до Харкова працювати

Загиблому було 51 рік і він був жителем міста Суми. У Харкові чоловік працював будівельником. Він із колегами робив реконструкцію нежитлового будинку.



Чоловіка засипало цеглою / Фото Нацполіції

Саме там і трапилася трагедія. На фото з місця видно, що обвалилося багато шматків стіни. Щоб дістати тіло загиблого, довелося викликати рятувальників.



Рятувальники прибули після поліцейських / Фото Нацполіції

Також прибули слідчі поліції, які намагалися встановити обставини загибелі. Наразі інформацію про подію внесли до Єдиного обліку заяв. Проте невідомо, чи відкривали кримінальне провадження.



Правоохоронці з'ясовували обставини / Фото Нацполіції

Інший обвал будови у Харкові

1 січня на проспекті Гагаріна у Харкові обвалився 4-поверховий нежитловий будинок. До правоохоронців щодо цього звернулися лише через 3 дні. Вони одразу почали розслідування інциденту.

Виявилося, що поряд незадовго до цього почалося будівництво. А в мерії заявили, що жодного дозволу на роботи не видавали.

У прокуратурі повідомили, що в будівлі були офісні приміщення. Проте її вже готували до знесення. На щастя, люди внаслідок інциденту не постраждали.

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